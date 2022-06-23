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1 час назад

Россия решила вернуть десятки миллионов долларов за отмену спортивных турниров

Lenta.ruиещё 1

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) на начнут переговоры с мировыми спортивными организациями по выплате компенсации российской стороне за отмену турниров на территории страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта страны Андрей Федоров.

Россия решила вернуть десятки миллионов долларов за отмену спортивных турниров
Фото: ТАССТАСС

По его словам, ОКР и Минспорта хотят взыскать в досудебном порядке более 49,3 миллиона долларов.

«По состоянию на сегодняшний день перенесено 186 международных спортивных мероприятий, которые были запланированы в 2022 и 2023 году», — заявил Федоров.

Он также добавил что 36 отмененных турниров были крупными, среди них есть чемпионаты мира.

Ранее в четверг, 23 июня, стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) согласовала проведение в Казани чемпионата мира на короткой воде в 2026 году. Изначально турнир должен был пройти в столице Татарстана в конце этого года.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Россию также лишили права проведения крупных международных соревнований. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Андрей Федоров,
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