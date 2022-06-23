Россия решила вернуть десятки миллионов долларов за отмену спортивных турниров

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) на начнут переговоры с мировыми спортивными организациями по выплате компенсации российской стороне за отмену турниров на территории страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта страны Андрей Федоров.

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По его словам, ОКР и Минспорта хотят взыскать в досудебном порядке более 49,3 миллиона долларов.

«По состоянию на сегодняшний день перенесено 186 международных спортивных мероприятий, которые были запланированы в 2022 и 2023 году», — заявил Федоров.

Он также добавил что 36 отмененных турниров были крупными, среди них есть чемпионаты мира.

Ранее в четверг, 23 июня, стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) согласовала проведение в Казани чемпионата мира на короткой воде в 2026 году. Изначально турнир должен был пройти в столице Татарстана в конце этого года.