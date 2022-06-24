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31 минуту назад

Выступавшая за СССР гимнастка объяснила решение участвовать в девятой Олимпиаде

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Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, объяснила решение участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит RT.

Выступавшая за СССР гимнастка объяснила решение участвовать в девятой Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сама задала себе вопрос: почему я должна заканчивать со спортом, если на самом деле этого не хочу? Тем более что по-прежнему чувствую в себе силу и даже некоторую нереализованность», — поделилась 46-летняя спортсменка.

Она рассказала, что быстро пожалела о том, что объявила о завершении карьеры.

10 мая Чусовитина заявила, что начала подготовку к выступлению на Играх-2024, которые станут девятыми в ее карьере. На момент старта соревнований гимнастке исполнится 49 лет.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.

Летние виды спорта,Оксана Чусовитина,
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