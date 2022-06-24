Выступавшая за СССР гимнастка объяснила решение участвовать в девятой Олимпиаде

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, объяснила решение участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит RT.

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«Я сама задала себе вопрос: почему я должна заканчивать со спортом, если на самом деле этого не хочу? Тем более что по-прежнему чувствую в себе силу и даже некоторую нереализованность», — поделилась 46-летняя спортсменка.

Она рассказала, что быстро пожалела о том, что объявила о завершении карьеры.

10 мая Чусовитина заявила, что начала подготовку к выступлению на Играх-2024, которые станут девятыми в ее карьере. На момент старта соревнований гимнастке исполнится 49 лет.