Названо число потерянных РФ из-за санкций спортивных турниров

Министр спорта Олег Матыцин назвал, скольких турниров Россия потеряла из-за санкций. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Евгений Павленко / Коммерсантъ

Матыцин заявил, что по состоянию на 25 мая международными организациями было отменено или перенесено 186 мероприятий, запланированных в России в 2022-2023 годах. Он подчеркнул, что отсутствие конкуренции с россиянами вредит мировому спорту.

22 июня Матыцин пообещал добиваться возвращения россиян на международные турниры. Министр привел в пример российских дзюдоистов, которые в нейтральном статусе смогут принять участие в турнире Большого шлема в монгольском Улан-Баторе.