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2 часа назад

На женских соревнованиях по скейтборду в США победил трансгендер

Мир24иещё 1

Соревнования по скейтборду в США выиграл 29-летний трансгендер Риччи Трес. Он оказался сильнее 13-летней спортсменки, передает агентство ESPN.

29-летний трансгендер обыграл 13-летню спортсменку
Фото: Мир24Мир24

Соревнования Boardr Open проходили в Нью-Йорке. Второе место заняла 13-летняя Шило Катори, в первую шестерку попали сразу четыре спортсменки моложе 17 лет, пятое место заняла 10-летняя Юри Иикура.

За свою победу Риччи получила 500 долларов. Он пытался отобраться в женскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио, однако провалил тест на уровень тестостерона.

Скейтбордистка Тэйлор Сильверман раскритиковала организаторов турниров в США после победы Трес. По ее словам, на последних трех соревнованиях она два раза занимала вторые места, оба раза пропуская вперед скейтбордистов-трансгендеров.

«В общей сложности они выиграли 5 000 долларов, предназначавшихся для женщин-скейтбордисток», – отметила спортсменка.

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