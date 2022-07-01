Чемпионка мира по плаванию Ефимова возьмет паузу в карьере

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, что если россиян допустят до международных соревнований, она готова на них выступить, но сейчас сложно будет прилететь на старты в Россию.
Ефимова много лет живет и тренируется в США. В России летом пройдут Игры Дружбы и Спартакиада сильнейших.
— На соревнования летом мы вас не ждем?
— Навряд ли это возможно. Думаю, до конца сезона будет таймаут. Посмотрю потом, что делать дальше. Все будет зависеть от того допустят нас до международных соревнований или нет. Хотя после чемпионата мира у меня появились силы и эмоции для того, чтобы соревноваться. Посмотрим, насколько это возможно будет. Если дадут выступать на международных стартах — я готова. Соревноваться просто на чемпионате России для меня это уже не очень подходит, — сказала Ефимова «Матч ТВ».
Ефимова отметила, что не выходила из режима тренировок.
«Сейчас только летом снизила нагрузку. Просто поддерживаю форму, 3,5-4 км, пять-шесть раз в неделю…», — добавила она.
В апреле она вынуждена была пропустить чемпионат России.
«Сначала, конечно, было желание, настроилась на отбор, на чемпионат мира, а потом осталась в подвешенном состоянии. Казалось, что все сейчас закончится, все поменяется, а оно все только хуже и хуже. Становится тяжеловато принимать решение, что дальше делать — стоит ли продолжать или задуматься о чем-то другом? Не хотелось, если честно, ничего, не хотелось ни с кем общаться. Взяла медийную паузу, чтобы успокоиться и понять что делать, как быть», — подчеркнула она.