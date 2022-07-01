Чемпионка мира по плаванию Ефимова возьмет паузу в карьере

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, что если россиян допустят до международных соревнований, она готова на них выступить, но сейчас сложно будет прилететь на старты в Россию.

— Навряд ли это возможно. Думаю, до конца сезона будет таймаут. Посмотрю потом, что делать дальше. Все будет зависеть от того допустят нас до международных соревнований или нет. Хотя после чемпионата мира у меня появились силы и эмоции для того, чтобы соревноваться. Посмотрим, насколько это возможно будет. Если дадут выступать на международных стартах — я готова. Соревноваться просто на чемпионате России для меня это уже не очень подходит, — сказала Ефимова «Матч ТВ».