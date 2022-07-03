Пловец Лохте выставил олимпийские медали на аукцион

Американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр. Об этом в воскресенье сообщила испанская газета AS.
Лохте завоевал шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали Олимпиад. Сообщается, что 37-летний пловец планирует выручить за шесть наград $80 тыс. Аукцион продлится до 21 июля. По данным издания, пока предложений о покупке медалей немного.
Лохте выиграл 39 золотых медалей чемпионатов мира, 18 из которых в 50-метровом бассейне и 21 - на короткой воде. За нарушение антидопинговых правил американец был дисквалифицирован на 14 месяцев начиная с 24 мая 2018 года.