Пловец Лохте выставил олимпийские медали на аукцион

Американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр. Об этом в воскресенье сообщила испанская газета AS.

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Лохте завоевал шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали Олимпиад. Сообщается, что 37-летний пловец планирует выручить за шесть наград $80 тыс. Аукцион продлится до 21 июля. По данным издания, пока предложений о покупке медалей немного.