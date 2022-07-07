Тренер синхронисток: «Мы как женщины немного поплакали»

«Мы немножко оправились от этого шока, который нам вбросили в спорт. Говорят «спорт, мир», и вдруг обвинения такие, что очень трудно среагировать. Мы как женщины немного поплакали, но надо отдать должное, что правительство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным у нас железное. Обеспечили все пути подготовки, что поднимает настроение.