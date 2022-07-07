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46 минут назад

Тренер синхронисток Покровская об отстранении: «Мы как женщины немного поплакали, но правительство во главе с Путиным у нас железное. Обеспечили все пути подготовки»

Sports.ru

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала железным российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным.

Тренер синхронисток: «Мы как женщины немного поплакали»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы немножко оправились от этого шока, который нам вбросили в спорт. Говорят «спорт, мир», и вдруг обвинения такие, что очень трудно среагировать. Мы как женщины немного поплакали, но надо отдать должное, что правительство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным у нас железное. Обеспечили все пути подготовки, что поднимает настроение.

Прошел чемпионат мира (по водным видам спорта), мы следили, переживали, грустили. Если посмотреть на первые места, то впереди оставался люфт по оценкам, как будто нам место оставили», – сказала Покровская.

Летние виды спорта,Татьяна Покровская,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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