В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024

Член Международного олимпийского комитета (МОК), экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди оценил шансы российских спортсменов выступить на Олимпийских играх-2024.
— Начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции, в том, что они не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях.
Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трех видах спорта, которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен, — цитирует Риди The Guardian.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине.