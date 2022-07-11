Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
42 минуты назад

В МОК назвали «маловероятными» шансы на участие россиян в Олимпиаде-2024

Матч ТВиещё 1

Член Международного олимпийского комитета (МОК), экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди оценил шансы российских спортсменов выступить на Олимпийских играх-2024.

В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

— Начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции, в том, что они не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях.

Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трех видах спорта, которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен, — цитирует Риди The Guardian.

Тарасова призвала главу МОК уйти в отставку

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине.

Летние виды спорта,Крейг Риди,Всемирное антидопинговое агентство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители