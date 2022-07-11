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1 час назад

В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024

Елена Прошина

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства и член Международного Олимпийского комитета Крейг Риди оценил шансы российских и белорусских спортсменов на участие в Олимпийских играх 2024 года. По его мнению, выступление атлетов из РФ и Белоруссии на ОИ в Париже «маловероятно», передает The Guardian.

В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024
Фото: ReutersReuters

Риди пояснил, что главная проблема заключается в прохождении российскими и белорусскими спортсменами квалификации. Она начинается за два года до самих соревнований и большинство федераций сейчас имеет рекомендации от МОК не допускать атлетов из этих стран до турниров, добавил экс-глава WADA.

При этом, по его словам, у россиян и белорусов все еще есть шанс пройти квалификацию в дзюдо, теннисе и велоспорте, которые изначально не придерживались рекомендаций МОК в отношении спортсменов из этих стран.

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Напомним, что в конце февраля МОК рекомендовал не допускать атлетов из РФ и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. И большинство федераций последовали этому. В Олимпийском комитете РФ данные действия назвали грубым нарушением принципов международного олимпийского движения.

Летние виды спорта,Крейг Риди,Всемирное антидопинговое агентство,
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