Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Экоактивисты прервали 10-й этап «Тур де Франс», выбежав на трассу с дымовыми шашками

Чемпионат.comиещё 2

Экоактивисты прервали 10-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» за 37 километров до финиша.

Экоактивисты сорвали «Тур де Франс»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Девять представителей экологического движения «Последняя реновация» в футболках «У нас осталось 989 дней» перекрыли путь велогонщиков. Они сели посреди трассы с дымовыми шашками. Некоторое время активисты отказывались разблокировать путь, в дело вмешались правозащитники. Гонку возобновили спустя 12 минут.

Чемпионат.ком

Отметим, что представители того же движения прервали матч Каспера Рууда и Марина Чилича на прошедшем «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Активистка в той же футболке прорвалась на корт и привязала себя к сетке.

Лидером общего зачёта «Тур де Франс» на данный момент является словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители