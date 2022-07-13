Роднина заявила об инстинкте МОК насолить российским спортсменам

Трехкратная олимпийская чемпиона, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала возможный недопуск российских спортсменов до Игр-2024 в Париже.
Ранее член Международного Олимпийского комитета (МОК) Крейг назвал «маловероятными» шансы на участие россиян на ОИ-2024.
«У них выработался инстинкт: если Россия, то это плохо. Надо обязательно как-то насолить нашим спортсменам. На инстинкт обычно опираются животные. Не знаю, что у них там в головах. Олимпийские игры должны проходить при участии всех стран», — приводит слова депутата Sport24.
Игры-2024 состоятся с с 26 июля по 11 августа.
Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.
Некоторые спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе или под эгидой спортивных организаций.