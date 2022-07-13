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1 час назад

Депутат Роднина заявила об инстинкте МОК насолить российским спортсменам

Газета.Ru

Трехкратная олимпийская чемпиона, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала возможный недопуск российских спортсменов до Игр-2024 в Париже.

Роднина заявила об инстинкте МОК насолить российским спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее член Международного Олимпийского комитета (МОК) Крейг назвал «маловероятными» шансы на участие россиян на ОИ-2024.

«У них выработался инстинкт: если Россия, то это плохо. Надо обязательно как-то насолить нашим спортсменам. На инстинкт обычно опираются животные. Не знаю, что у них там в головах. Олимпийские игры должны проходить при участии всех стран», — приводит слова депутата Sport24.

Игры-2024 состоятся с с 26 июля по 11 августа.

Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования.

Некоторые спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе или под эгидой спортивных организаций.

Летние виды спорта,Ирина Роднина,Госдума,
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