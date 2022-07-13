Роднина заявила об инстинкте МОК насолить российским спортсменам

«У них выработался инстинкт: если Россия, то это плохо. Надо обязательно как-то насолить нашим спортсменам. На инстинкт обычно опираются животные. Не знаю, что у них там в головах. Олимпийские игры должны проходить при участии всех стран», — приводит слова депутата Sport24.