Спортсменов из РФ допустили к участию в чемпионате мира по вейксерфингу

Российские вейксерфингисты смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин.
С 22 по 23 июля в Москве пройдут международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Турнир станет отборочным перед чемпионатом мира по вейксерфингу 2022 года. Кроме того, на Северном речном вокзале организуют мастер-классы по скейтбордингу.
"Международная ассоциация вейксерфинга настаивает на том, чтобы спорт остался вне политики, и, соответственно, считает, что в такие сложные времена нужно строить мостики, а не сжигать их. Они готовы проводить соревнования в России, это их принципиальная позиция. Недавно были соревнования на Кипре, где участвовали и наши, и украинцы", - сказал Вдовин.
"Скейтбординг родился от серфинга, как и вейксерфинг. Я президент обеих федераций - и скейтбординга, и серфинга. Надо, чтобы были активности на берегу, мастер-классы. Наши звезды скейтбординга - те, кто поможет людям сделать шаг на доску и поехать по земле или по воде", - добавил он.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.
Серфинг впервые был представлен в программе Олимпиад в Токио в 2021 году. Международные соревнования по серфингу проводятся под эгидой Международной ассоциации серфинга (ISA). Вейксерфинг не является олимпийским видом спорта, турниры по вейксерфингу проходят под эгидой Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA). Чемпионат мира по вейксерфингу пройдет в США с 6 по 8 октября.