Спортсменов из РФ допустили к участию в чемпионате мира по вейксерфингу

"Международная ассоциация вейксерфинга настаивает на том, чтобы спорт остался вне политики, и, соответственно, считает, что в такие сложные времена нужно строить мостики, а не сжигать их. Они готовы проводить соревнования в России, это их принципиальная позиция. Недавно были соревнования на Кипре, где участвовали и наши, и украинцы", - сказал Вдовин.