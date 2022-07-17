Олимпийский чемпион Роглич снялся с велогонки "Тур де Франс"

"Я покидаю тур, чтобы позволить моим травмам зажить должным образом. После разговора с командой мы решили, что я не выйду на старт сегодня. Я горжусь своим вкладом в нынешнее положение и верю, что команда реализует наши амбиции. Спасибо всем за вашу огромную поддержку", - приводит комментарий Роглича пресс-служба команды.