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1 час назад

Олимпийский чемпион Роглич снялся с велогонки "Тур де Франс" из-за проблем со здоровьем

ТАССиещё 1

Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, принял решение сняться с престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс", чтобы сосредоточиться на восстановлении от травм. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

Олимпийский чемпион Роглич снялся с велогонки "Тур де Франс"
Фото: ReutersReuters

"Я покидаю тур, чтобы позволить моим травмам зажить должным образом. После разговора с командой мы решили, что я не выйду на старт сегодня. Я горжусь своим вкладом в нынешнее положение и верю, что команда реализует наши амбиции. Спасибо всем за вашу огромную поддержку", - приводит комментарий Роглича пресс-служба команды.

В общем зачете Роглич после 14 этапов занимал 21-е место. Лидером зачета является датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. На втором месте идет словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, тройку лидеров замыкает британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.

Рогличу 32 года, он является олимпийским чемпионом Токио в индивидуальной гонке, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2017 года в индивидуальной гонке. Словенец трижды становился победителем "Вуэльты". На "Тур де Франс" лучшим результатом спортсмена является второе место в 2020 году, на "Джиро д'Италия" - третье в 2019-м.

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