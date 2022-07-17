Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Песков: идея приравнять смену спортивного гражданства к госизмене не найдет поддержки

Газета.Ruиещё 7

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков скептически оценил инициативу депутата Государственной думы РФ Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства спортсменами российских сборных к акту государственной измены. Об этом сообщает ТАСС.

Песков высказался о наказании за смену спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — рассказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, считает ли он уместной инициативу парламентария и может ли быть рассмотрен вопрос о введении наказания за смену российскими атлетами спортивного гражданства.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале высказался по поводу смену гражданства российскими спортсменами и поддержал инициативу приравнять их действия к госизмене. Он опубликовал письмо Минспорта РФ, которое представило затраты на содержание спортсменов.

До этого депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал на тему смены гражданства российскими спортсменами. По его мнению, отток отечественных атлетов не будет массовым.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Летние виды спорта,Николай Валуев,Роман Терюшков,Дмитрий Песков,Минспорт России,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители