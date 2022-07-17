Песков высказался о наказании за смену спортивного гражданства

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков скептически оценил инициативу депутата Государственной думы РФ Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства спортсменами российских сборных к акту государственной измены. Об этом сообщает ТАСС.

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«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — рассказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, считает ли он уместной инициативу парламентария и может ли быть рассмотрен вопрос о введении наказания за смену российскими атлетами спортивного гражданства.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков в своем Telegram-канале высказался по поводу смену гражданства российскими спортсменами и поддержал инициативу приравнять их действия к госизмене. Он опубликовал письмо Минспорта РФ, которое представило затраты на содержание спортсменов.

До этого депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал на тему смены гражданства российскими спортсменами. По его мнению, отток отечественных атлетов не будет массовым.