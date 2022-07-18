Упавшую бегунью пустили в финал на XМ после истерики

Угандийская бегунья заревела после падения в полуфинале. И в качестве исключения её пропустили дальше. А что, так можно было?

Фото: HANNAH PETERS/GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS HANNAH PETERS/GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS

Чемпионат мира по лёгкой атлетике, который проходит в США без участия российских спортсменов, без драм и скандалов не обходится. Американец Рэндольф Росс пытался фальсифицировать допинг-пробу, кениец Лоуренс Чероно попался на том же препарате, что и Камила Валиева.

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А вот угандийка Уинни Наньондо ни на чём не попалась. Она упала в полуфинальном забеге на 1500 м, стенала и билась на дорожке и финишировать не стала. Но в финале всё равно побежит – судьи её добрали!

«Я не хотела, чтобы так произошло»

Скандальный эпизод случился уже на выходе на финишную прямую. Итальянка Гайя Саббатини, бежавшая по внутреннему радиусу, попыталась пройти угандийку Уинни Наньондо. В это время произошло несколько контактов.

После одного из них ноги Наньондо начали подкашиваться, она упала на дорожку и начала биться в истерике. Подниматься и финишировать она не стала, просто громко кричала. Саббатини, кстати, закончила забег шестой, но в финал не пробилась.

На повторе кажется, что Саббатини явно толкнула соперницу в спину, но не настолько, чтобы та свалилась как подкошенная. Итальянка после забега отказалась признать, что толкалась, и назвала другую причину падения Наньондо.

«Я допустила тактическую ошибку, позволив соперницам запереть меня в «бутылку». Когда выбиралась на более удобную позицию, чуть задела ногой за дорожку и споткнулась. Возможно, в этот момент моя нога коснулась её ноги, после чего она упала. Я не хотела, чтобы так произошло, но в забегах подобное порой бывает», — сказала Саббатини.

«Возьмите её в Премьер-лигу!»

Итальянка не пробилась в финал по времени, а затем судьи, пересмотрев повторы, вообще её дисквалифицировали за создание помех другому участнику. Казалось бы, эпизод исчерпан. Одна участница справедливо наказана, другая тоже вне финала, поскольку не стала подниматься и финишировать. Но нет! Истерика, которую устроила Наньондо, не оставила арбитров равнодушными. В итоге угандийка была включена в число участниц финала 13-й. Вот так, даже и не думая пересекать линию финиша, Наньондо попала в финал.

На одном из крупнейших легкоатлетических форумов на сайте letsrun.com решения арбитров не понял никто. Не по дисквалификации Саббатини, а по тому, что угандийка попала в финал. По правилам, такое решение в отношении не закончившего забег участника может быть принято лишь в связи с «исключительными обстоятельствами».

«Наньондо немедленно должна быть задрафтована в НБА либо перейти в клуб футбольной Премьер-лиги. Она вела себя так, словно это был последний день в её жизни. У неё уже не было сил, чтобы пробиться в финал по времени или занятому месту. Наньондо сделала всё, чтобы всем было видно, как она страдает. Не должно её быть в финале», – написал пользователь с ником TryAthlete.

«Наньондо должна была встать, добежать до финиша и подать протест. Тогда и вопросов бы не было. Она этого не сделала, а потому в финале бежать не может», – высказал мнение пользователь IltJ.

Остальные комментарии другими словами, порой агрессивными, но повторяют ту же точку зрения.

Уинни Наньондо в текущем рейтинге World Athletics занимает 10-е место. В полуфинал она с трудом пробилась как лаки-лузер.

Медали после моральных травм

Уже на втором чемпионате мира подряд повторяются истории, когда результаты скандально меняются после решения судей.

В Дохе-2019 польский метатель молота Войцех Новицкий, который занял четвёртое место, как ни в чём не бывало поднялся на награждении на третью ступень пьедестала почёта. Руководитель Польской федерации лёгкой атлетики Томаш Маевский тогда убедил судей, что они пропустили крошечный заступ в первой попытке, допущенный венгром Бенце Халасом. Это нанесло Новицкому моральную травму, из-за которой он и не смог побороться за медаль.

Апелляция была принята к рассмотрению. Поляку решили вручить бронзовую награду. Но и Халаса медали не лишили. Во время церемонии венгр еле сдерживался от несправедливости, а Новицкому в соцсетях вопросы задавали даже польские болельщики.

На чемпионате мира – 2022 Войцех опять проиграл, но на этот раз хоть не заявлял, что далёкие попытки его вечного соперника Павла Файдека нанесли ему моральную травму.