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24 минуты назад

Йонас Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс» и упрочил лидерство в общем зачёте

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Датский гонщик Jumbo-Visma Йонас Вингегор выиграл 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс» и упрочил лидерство в общем зачёте.

Датский гонщик Йонас Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На последнем подъёме боровшийся с Вингегором за победу словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates упал. Датчанин дождался его, и эпизод завершился рукопожатием.

Российский гонщик BORA – hansgrohe Александр Власов завершил этап девятым и поднялся на седьмое место в общем зачёте. При этом отставание Власова от лидирующего Вингегора увеличилось до 14 минут 10 секунд.

Велошоссе. «Тур де Франс». 18-й этап. Лурд – Отакам, 143,2 км

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 3:59.50.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +1.04.

3. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) +2.10.

4. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.54.

5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +2.58.

6. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») +3.09…

9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +4.04.

Общий зачёт после 18-го этапа

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 71:53.34.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +3.26.

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +8.00.

4. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +11.05.

5. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) +13.35.

6. Луис Мейнтджес (ЮАР, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +13,43.

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +14.10.

Летние виды спорта,Александр Власов,
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