Датский гонщик Йонас Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

Датский гонщик Jumbo-Visma Йонас Вингегор выиграл 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс» и упрочил лидерство в общем зачёте.
На последнем подъёме боровшийся с Вингегором за победу словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates упал. Датчанин дождался его, и эпизод завершился рукопожатием.
Российский гонщик BORA – hansgrohe Александр Власов завершил этап девятым и поднялся на седьмое место в общем зачёте. При этом отставание Власова от лидирующего Вингегора увеличилось до 14 минут 10 секунд.
Велошоссе. «Тур де Франс». 18-й этап. Лурд – Отакам, 143,2 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 3:59.50.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +1.04.
3. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) +2.10.
4. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.54.
5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +2.58.
6. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») +3.09…
9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +4.04.
Общий зачёт после 18-го этапа
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 71:53.34.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +3.26.
3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +8.00.
4. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +11.05.
5. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) +13.35.
6. Луис Мейнтджес (ЮАР, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) +13,43.
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +14.10.