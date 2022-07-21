Датский гонщик Йонас Вингегор выиграл 18-й этап «Тур де Франс»

На последнем подъёме боровшийся с Вингегором за победу словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates упал. Датчанин дождался его, и эпизод завершился рукопожатием.

Российский гонщик BORA – hansgrohe Александр Власов завершил этап девятым и поднялся на седьмое место в общем зачёте. При этом отставание Власова от лидирующего Вингегора увеличилось до 14 минут 10 секунд.