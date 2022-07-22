Пловчиха-трансгендер номинирована на звание «Женщина года»

Пловчиха-трансгендер Лиа Томас номинирована на премию «Женщина года-2022» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

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Кандидатуру Томас выдвинул Университет Пенсильвании, за который и выступает Лиа.

Премия присуждается за «академические достижения, достижения в спорте, общественной деятельности и лидерстве выпускников колледжей, спортсменок из всех трех дивизионов NCAA».

В марте Томас стала первой пловчихой-трансгендером, которой удалось выиграть турнир в первом дивизионе NCAA.