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59 минут назад

Американский легкоатлет Скэнтлинг отстранен от чемпионата мира за пропуск допинг-тестов

ТАССиещё 1

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило десятиборца Гарретта Скэнтлинга от участия в чемпионате мира из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба USADA.

Чемпиона США обвинили в употреблении допинга
Фото: AP Photo/ТАССAP Photo/ТАСС

Скэнтлинг принял предварительную дисквалификацию, вступившую в силу 21 июля 2022 года, после уведомления о возможных нарушениях правил о предоставлении местонахождения для проведения допинг-тестирования. Потенциальное нарушение правил связано с поведением спортсмена во время расследования третьего случая отказа от предоставления информации о местонахождении. Таким образом, американец пропустит соревнования по десятиборью на чемпионате мира по легкой атлетике в США, которые пройдут с 23 по 24 июля.

Скэнтлингу 29 лет, он является двукратным чемпионом США по десятиборью. На Олимпийских играх в Токио американец занял четвертое место.

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