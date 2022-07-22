Чемпиона США обвинили в употреблении допинга

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило десятиборца Гарретта Скэнтлинга от участия в чемпионате мира из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба USADA.

Скэнтлинг принял предварительную дисквалификацию, вступившую в силу 21 июля 2022 года, после уведомления о возможных нарушениях правил о предоставлении местонахождения для проведения допинг-тестирования. Потенциальное нарушение правил связано с поведением спортсмена во время расследования третьего случая отказа от предоставления информации о местонахождении. Таким образом, американец пропустит соревнования по десятиборью на чемпионате мира по легкой атлетике в США, которые пройдут с 23 по 24 июля.