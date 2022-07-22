У организаторов Олимпийских игр 2024 серьезные проблемы

Есть нехватка бюджета из-за инфляции, трудности с транспортом и допинг-контролем, сообщает AFP.

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В 2020 году организаторы объявили о сокращении бюджета Игр на 400 миллионов евро из-за пандемии коронавируса. Теперь проблемы с бюджетом стали еще хуже – денег не хватает из-за инфляции. Продажа билетов на Игры начнется только в декабре, а организаторы до сих пор не нашли достаточного чис

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«Организаторы очень сильно напряжены с точки зрения бюджета», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прошлым летом компания, созданная для надзора за строительством олимпийских объектов и другой постоянной инфраструктуры, включая мосты и автомагистрали, увеличила свой бюджет до 4 миллиардов евро. Только 1,55 миллиарда из этой суммы будут выплачены компании из государственных средств. Ожидается, что государство увеличит финансирование, чтобы покрыть дополнительные расходы.

Еще одна проблема – транспортный кризис во Франции. Париж – один и самых популярных городов в мире в плане туризма. Местная транспортная сеть уже сейчас плохо справляется с наплывом туристов. Две новые ветки метро, которые рассчитывали построить как раз для Олимпиады, уже точно не будут сданы до начала Игр.

К тому же опасения вызывают недавние забастовки работников транспортной сети города – даже сейчас Париж испытывает нехватку водителей автобусов.

Город до сих пор плохо оборудован в плане доступной среды для инвалидов, хотя в этом плане и был достигнут значительный прогресс, и это может стать большой проблемой во время Паралимпиады.

Не все гладко и с допинг-контролем – руководство грядущей Олимпиады слишком поздно начало создавать свою антидопинговую организацию. Настолько поздно, что Международный олимпийский комитет (МОК) выразил «серьезное беспокойство».

Ответственность за тестирование спортсменов во время Парижа-2024 возьмет на себя Международная организация по допинг-тестированию (ITA), но организаторы Игр должны помогать с логистикой, чтобы контроль работал должным образом.