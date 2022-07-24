Медали российских каноистов отдали украинцам

Российскую сборную по гребле на байдарках и каноэ лишили победы на Чемпионате мира 2014 года, отдав чемпионский титул Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации каноэ Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«22 июля ICF официально сообщила украинской Федерации каноэ о перераспределении медалей некоторым из наших спортсменов», — поясняется на сайте ФКУ.

Также Sport24 писало, что Всемирное антидопинговое агентство аннулировало результаты российских спортсменов из-за допингового скандала. При этом спортсмены не согласны с решением, потому что планируют подать апелляцию и обжаловать дисквалификацию.