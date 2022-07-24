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1 час назад

Россию лишили старого титула чемпиона мира, отдав победу Украине

Ura.Ru

Российскую сборную по гребле на байдарках и каноэ лишили победы на Чемпионате мира 2014 года, отдав чемпионский титул Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации каноэ Украины.

Медали российских каноистов отдали украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«22 июля ICF официально сообщила украинской Федерации каноэ о перераспределении медалей некоторым из наших спортсменов», — поясняется на сайте ФКУ.

Также Sport24 писало, что Всемирное антидопинговое агентство аннулировало результаты российских спортсменов из-за допингового скандала. При этом спортсмены не согласны с решением, потому что планируют подать апелляцию и обжаловать дисквалификацию.

URA.RU также писало, что российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, продолжат проверять на допинг. Об этом сообщила всемирная антидопинговая организация (WADA).

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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