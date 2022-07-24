Датчанин Вингегор впервые в карьере выиграл "Тур де Франс"

Общий зачет выиграл Вингегор, показав результат 79 часов 32 минуты 29 секунд. Второе место занял победитель двух предыдущих велогонок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар из команду UAE Team Emirates с отставанием 3 минуты 34 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отставший от лидера на 8 минут 13 секунд. Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов расположился на пятой позиции, он отстал от Вингегора на 16 минут 37 секунд.