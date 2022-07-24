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1 час назад

Датчанин Вингегор впервые в карьере выиграл "Тур де Франс", Власов занял пятое место

ТАССиещё 1

Бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, в четверг стал победителем 21-го этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс", общий зачет выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Датчанин Вингегор впервые в карьере выиграл "Тур де Франс"
Фото: EPA-EFE/Bertrand GuayEPA-EFE/Bertrand Guay

Филипсен преодолел дистанцию 116 км за 2 часа 58 минут 32 секунды. Вторым финишировал представитель Нидерландов Дилан Груневеген из команды Team BikeExchange - Jayco, третьим - норвежец Александер Кристофф из Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux.

Общий зачет выиграл Вингегор, показав результат 79 часов 32 минуты 29 секунд. Второе место занял победитель двух предыдущих велогонок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар из команду UAE Team Emirates с отставанием 3 минуты 34 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отставший от лидера на 8 минут 13 секунд. Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов расположился на пятой позиции, он отстал от Вингегора на 16 минут 37 секунд.

Летние виды спорта,Дилан Груневеген,Александр Власов,
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