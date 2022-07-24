Сборная РФ по конному спорту выиграла четыре золота Евразийских игр

"В этом году у нас уже были этапы в Ташкенте, Бишкеке, а сейчас мы провели соревнования в России. Сегодня в них участвовали семь стран. Команда России выиграла у команды Узбекистана, на третьем месте команда Киргизии. Также мы провели Дни культуры и самобытности Киргизии. Это наш новый проект, утвержденный президентом Федерации конного спорта России Мариной Сечиной - в рамках каждого чемпионата мы будем проводить знакомство с культурой и самобытностью страны - члена Евразийской ассоциации конного спорта, которую также возглавляет Марина Сечина", - сообщил Кретов.