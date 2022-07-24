Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
47 минут назад

Сборная России по конному спорту выиграла четыре золотые медали Евразийских игр

ТАССиещё 1

Сборная России по конному спорту завоевала четыре золотые медали Евразийских игр, этап которых прошел в деревне Горки Сухаревские в Дмитровском районе Московской области.

Сборная РФ по конному спорту выиграла четыре золота Евразийских игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победителями турнира стали Александр Шмаров, успешно прошедший маршрутом с высотой препятствий 130 см, и Анатолий Шишков, выигравший Гран-при для всадников на лошадях семи лет. Дарья Самохина завоевала золото юниорского первенства на маршруте с высотой препятствий 140 см. Лучшей в конкуре стала Мария Симаходская, которая единственная без ошибок справилась с маршрутом с высотой препятствий 145 см.

Видео дня

"Задуманный в 2017 году проект был реализован с одобрения Международной федерации конного спорта, организация [Евразийская ассоциация конного спорта] была зарегистрирована в 2020 году, а на сегодняшний день приобрела прямую актуальность, объединив 11 стран евразийского пространства - 10 стран СНГ и Иран. В первых соревнованиях у нас было 30 участников, в 2020 году - 100, в 2021 году соревнования из-за пандемии не проходили, а сегодня к нам приехало порядка 500 спортивных пар, - рассказал ТАСС советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов. - При отсутствии возможности участвовать в международных соревнованиях из-за санкций международной федерации этот проект позволяет проводить всероссийские соревнования открытого формата с приглашением иностранных участников, продолжать развитие большого спорта".

"В этом году у нас уже были этапы в Ташкенте, Бишкеке, а сейчас мы провели соревнования в России. Сегодня в них участвовали семь стран. Команда России выиграла у команды Узбекистана, на третьем месте команда Киргизии. Также мы провели Дни культуры и самобытности Киргизии. Это наш новый проект, утвержденный президентом Федерации конного спорта России Мариной Сечиной - в рамках каждого чемпионата мы будем проводить знакомство с культурой и самобытностью страны - члена Евразийской ассоциации конного спорта, которую также возглавляет Марина Сечина", - сообщил Кретов.

Евразийские игры - главные соревнования сезона для всадников Евразийской лиги. Турнир проходит в дисциплинах "конкур", "выездка" и "троеборье". Победители Евразийских игр определяются в личном и командном зачетах среди взрослых и молодых всадников.

Летние виды спорта,Александр Шмаров,Дарья Самохина,Марина Сечина,Максим Кретов,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители