Сборная РФ по конному спорту выиграла четыре золота Евразийских игр

Сборная России по конному спорту завоевала четыре золотые медали Евразийских игр, этап которых прошел в деревне Горки Сухаревские в Дмитровском районе Московской области.
Победителями турнира стали Александр Шмаров, успешно прошедший маршрутом с высотой препятствий 130 см, и Анатолий Шишков, выигравший Гран-при для всадников на лошадях семи лет. Дарья Самохина завоевала золото юниорского первенства на маршруте с высотой препятствий 140 см. Лучшей в конкуре стала Мария Симаходская, которая единственная без ошибок справилась с маршрутом с высотой препятствий 145 см.
"Задуманный в 2017 году проект был реализован с одобрения Международной федерации конного спорта, организация [Евразийская ассоциация конного спорта] была зарегистрирована в 2020 году, а на сегодняшний день приобрела прямую актуальность, объединив 11 стран евразийского пространства - 10 стран СНГ и Иран. В первых соревнованиях у нас было 30 участников, в 2020 году - 100, в 2021 году соревнования из-за пандемии не проходили, а сегодня к нам приехало порядка 500 спортивных пар, - рассказал ТАСС советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов. - При отсутствии возможности участвовать в международных соревнованиях из-за санкций международной федерации этот проект позволяет проводить всероссийские соревнования открытого формата с приглашением иностранных участников, продолжать развитие большого спорта".
"В этом году у нас уже были этапы в Ташкенте, Бишкеке, а сейчас мы провели соревнования в России. Сегодня в них участвовали семь стран. Команда России выиграла у команды Узбекистана, на третьем месте команда Киргизии. Также мы провели Дни культуры и самобытности Киргизии. Это наш новый проект, утвержденный президентом Федерации конного спорта России Мариной Сечиной - в рамках каждого чемпионата мы будем проводить знакомство с культурой и самобытностью страны - члена Евразийской ассоциации конного спорта, которую также возглавляет Марина Сечина", - сообщил Кретов.
Евразийские игры - главные соревнования сезона для всадников Евразийской лиги. Турнир проходит в дисциплинах "конкур", "выездка" и "троеборье". Победители Евразийских игр определяются в личном и командном зачетах среди взрослых и молодых всадников.