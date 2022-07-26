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47 минут назад

Обнародована стоимость билетов на Олимпийские игры в Париже

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) обнародовала цены на билеты на соревнования Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Стоимость билетов будет составлять от €24 до €950.

Обнародована стоимость билетов на Олимпиаду-2024 в Париже
Фото: ReutersReuters

Организаторы намереваются продать 10 млн билетов. Официальная продажа начнётся уже в декабре 2022 года.

При этом сообщается, что более 1 млн билетов составят те, которые будут стоить €24. Почти половина билетов будет продаваться по €50. А ещё 1/3 билетов — по €100. Таким образом, лишь около 15 процентов билетов будет относиться к высокой ценовой категории.

Отметим, что речь идёт исключительно о спортивных соревнованиях. То есть цены на церемонию открытия и закрытия будут отличаться.

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