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33 минуты назад

Регбисты австрийского клуба отказались выходить на поле с символикой ЛГБТ на форме

Газета.Ruиещё 1

Семь регбистов австралийского клуба «Мэнли Си Иглз» отказались выходить на матч с ЛГБТ-символикой на экипировке. Об этом на пресс-конференции сообщил наставник команды Дес Хаслер.

Австрийские спортсмены отказались играть в ЛГБТ-форме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед стартом сезона на форме «Мэнли Си Иглз» появились цвета флага ЛГБТ, которые заменили традиционные для клуба белые полосы.

«Клуб понимает тяжелое положение, в которое попали игроки из-за того, что клуб не посоветовался с ними по поводу дизайна формы, и поддержит их решение не играть», — сказал тренер.

На поле отказались выходить Джош Шустер, Джейсон Сааб, Хаумоле Олакауату, Кристиан Туипулоту, Толутау Кула, Тоафофоа Сипли и Джош Алоиай. Отметим, что они являются ведущими игроками команды. Регбисты отказались выходить на поле из-за своих личных и религиозных убеждений.

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