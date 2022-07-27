Серебряный призер ЧЕ по велотреку Пискунов дисквалифицирован на 2 года

Серебряный призер чемпионата Европы-2017 по велотреку в гонке на выбывание россиянин Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, говорится на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

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Пискунова признали виновным в нарушении пункта 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении). Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 24 июня 2022 года и завершится 23 июня 2024 года.