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1 час назад

Серебряный призер ЧЕ по велотреку Пискунов дисквалифицирован на два года

Матч ТВиещё 2

Серебряный призер чемпионата Европы-2017 по велотреку в гонке на выбывание россиянин Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, говорится на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Серебряный призер ЧЕ по велотреку Пискунов дисквалифицирован на 2 года
Фото: ФВСРФВСР

Пискунова признали виновным в нарушении пункта 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении). Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 24 июня 2022 года и завершится 23 июня 2024 года.

24-летний Пискунов несколько раз побеждал и становился призером на чемпионате России.

Летние виды спорта,Максим Пискунов,
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