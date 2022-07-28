Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
51 минуту назад

В Российской федерации прыжков в воду готовы пригласить Трусову на соревнования

Матч ТВиещё 1

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал «Матч ТВ», что случаи переходов в этот вид спорта из других не редки и готов пригласить призера Олимпийских игр фигуристку Александру Трусову попробовать выступить в прыжках в воду хотя бы в развлекательном формате на одном из мероприятий.

В федерации прыжков в воду готовы пригласить Трусову на соревнования
Фото:  Денис Бушковский / Матч ТВ Денис Бушковский / Матч ТВ

— В наш вид спорта приходят из прыжков на батуте, из спортивной гимнастики. Так что двери открыты. Ну, а если говорить серьезно, пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров — почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций, — сказал Дружинин «Матч ТВ».

В июне 18-летняя Трусова выступила в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в «Лужниках».

Россиянка является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в женском одиночном катании.

Александра Трусова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители