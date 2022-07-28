В федерации прыжков в воду готовы пригласить Трусову на соревнования

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал «Матч ТВ», что случаи переходов в этот вид спорта из других не редки и готов пригласить призера Олимпийских игр фигуристку Александру Трусову попробовать выступить в прыжках в воду хотя бы в развлекательном формате на одном из мероприятий.
— В наш вид спорта приходят из прыжков на батуте, из спортивной гимнастики. Так что двери открыты. Ну, а если говорить серьезно, пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров — почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций, — сказал Дружинин «Матч ТВ».
В июне 18-летняя Трусова выступила в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в «Лужниках».
Россиянка является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в женском одиночном катании.