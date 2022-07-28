В федерации прыжков в воду готовы пригласить Трусову на соревнования

— В наш вид спорта приходят из прыжков на батуте, из спортивной гимнастики. Так что двери открыты. Ну, а если говорить серьезно, пригласить Александру попробовать сделать прыжок на одном из наших турниров — почему нет? Мы полностью открыты для интересных коллабораций, — сказал Дружинин «Матч ТВ».