Нашей сборной разрешили выступить на ЧМ под своим флагом

Уникальное в наши дни событие: сборная России по вейксёрфингу выступит на чемпионате мира, да ещё и с триколором! И как их не забанили?

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Мало кто из российских поклонников спорта знает, что такое вейксёрфинг. А зря, ведь осенью наши спортсмены в этой дисциплине будут выступать на чемпионате мира и выигрывать медали под флагом России!

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Кажется, что в наши дни такое почти невозможно, но факт: сборную России допустили к чемпионату мира по вейксёрфингу в США без ограничений! Другое дело, что на турнир будет очень непросто добраться, но в любом случае даже логистические сложности будет нетрудно обойти – всё уже продумано. Генеральный директор Российской федерации сёрфинга Ольга Зайцева рассказала, почему же наших спортсменов допустили на ЧМ-2022.

И, кстати, вейксёрфинг – это катание на доске за катером, создающим волну. И российские спортсмены в этом виде спорта – среди мировых лидеров.

«Мы не знали на 100%, что нас допустят»

– Ольга, у российских спортсменов почти во всех видах спорта серьёзные проблемы из-за политической ситуации. Учитывая тенденции, самый очевидный вопрос: почему Россию не забанили в вейксёрфинге?

– Для начала стоит сделать небольшое пояснение. Российская федерация сёрфинга на территории нашей страны развивает сёрфинг по следующим дисциплинам: короткая доска, длинная доска, доска с веслом, вейксёрфинг и вейкским. В целом этот вид спорта на мировом уровне развивает Международная ассоциации сёрфинга (ISA). И она, к сожалению, запретила нашим спортсменам участие в международных соревнованиях. Но вейксёрфинг и вейкским также относятся к крупной коммерческой организации CWSA – она общепризнанная и в ней престижно выступать на профессиональном уровне. И эта организация в нынешних условиях объявила: «Спорт вне политики».

Соответственно, CWSA позволяет выступать нашим спортсменам на турнирах, не лишая их флага и гимна, и проводить международные соревнования на территории России. Поэтому нашим спортсменам разрешено использовать всевозможные государственные символы России на ближайшем чемпионате мира в Штатах. Российским сёрфингистам дали дорогу вперёд, возможность расти и развиваться. Это действительно очень круто!

Сейчас CWSA активно проводит внутри России соревнования для того, чтобы у спортсменов были выполнены определённые критерии по допуску к международным турнирам. Некоторые спортсмены, принимающие участие в этих турнирах, также выступают и за российскую сборную команду.

– Была ли угроза отстранения от чемпионата мира?

– ISA в первый же день после заявления МОК сообщила, что российские спортсмены не допускаются к соревнованиям, так как ISA приняла позицию МОК и решение не оспаривается. А CWSA практически в тот же день выступила с заявлением, что не допускает дискриминации. Но тут надо понимать, что это всё-таки коммерческая организация и она имеет право принимать решения независимо от Международного олимпийского комитета. Мы в Российской федерации сёрфинга очень благодарны им за эту возможность. Ведь участие в турнирах – это обмен опытом для спортсменов, даже несмотря на то, что наши сёрфингисты занимают ведущие позиции в спорте. Мы как Российская федерация сёрфинга в близком контакте и с президентом организации Джоном Шилдсом, и с командой CWSA Russia, которая работает непосредственно в России. Мы планируем проводить совместные международные мероприятия, дабы расширить спортивную географию внутри страны.

– Удивило ли вас решение о допуске на чемпионат мира по вейксёрфингу или, учитывая позицию CWSA, оно было ожидаемым?

– Конечно, удивило! Мы не знали на 100%, что допустят. Президент CWSA Джон Шилдс объяснил, мол, мы не можем отобрать возможность у спортсменов участвовать в соревнованиях и развиваться профессионально. Это было правильное решение. Если смотреть по их заявлениям, по соцсетям и отношению к российским спортсменам, такой исход по сути был ожидаем. Мы верили, что CWSA не сможет отвернуться от российских спортсменов. Хотя мы думали так обо всех организациях, но, как видите, история получилась иная.

«Россияне будут выступать под своим флагом»

– Чемпионат мира пройдёт в США. В последние годы у россиян есть проблемы с получением виз. В федерации уже проработали этот вопрос?

– В прошлом году в связи с ограничительными ковидными мерами было принято решение сделать чемпионат мира в двух форматах: онлайн и офлайн. Соответственно, в формате онлайн спортсмен должен записать видео, так называемый модуль, состоящий из трёх заездов. Он их снимает и отправляет на почту. Дальше в ассоциации монтируют все видео, присылаемые не только из России, но и со всего мира, в один большой ролик, судьи смотрят его и оценивают все заезды. Так что мы можем снизить риски, связанные с перелётами, получениями визы. Подчеркну, что российские спортсмены могут участвовать как с территории нашей страны, так и отправиться в США, при отсутствии проблем с визой и сложностей с перелётами.

– А на видео будет понятно, из какой страны спортсмен?

– Да, конечно. Повторюсь, российские спортсмены допущены к участию в чемпионате мира, поэтому все они будут выступать под своим флагом, даже на видео.

– Большинство спортсменов из России будет участвовать дистанционно?

– Да, с учётом нынешних реалий, наверное, дистанционно. По итогам всех отборочных этапов станет ясно, кто будет принимать участие. Соревнования офлайн пройдут с 6 по 8 октября в Техасе, США, так что у спортсменов ещё есть время получить визы и организовать перелёт. Но, учитывая ситуацию в мире, мы бы рекомендовали им всё-таки участвовать в онлайн-формате.

– В федерации уже рассматривали план действий, если кто-то решит лично отправиться в Соединённые Штаты? Как оказать помощь с получением визы, организацией перелёта и места проживания?

– Федерация может посодействовать в получении визы, но это касается лишь спортсменов сборной. То есть тем, кто активно участвует в российских соревнованиях, тем, кто выступит на чемпионате России, который планируется в сентябре. Соответственно, если спортсмен сборной обратится в Российскую федерацию сёрфинга с такой просьбой, мы ему поможем.

«Рано говорить, сколько человек отберётся на ЧМ»

– На сайте Федерации в сборной по вейксёрфингу лишь пять человек, но в мировых рейтингах на сайте CWSA гораздо больше россиян, причём многие выше обозначенных на сайте сборников. Так кто попадает в сборную?

– В сборную России спортсмен попадает после того, как займёт верхние строчки на чемпионате России. Мы не отбираем человека в сборную, если он занял высокие места в соревнованиях CWSA. Наши организации живут по разным правилам. Например, в правилах допуска к чемпионату России прописано, что могут принять участие спортсмены с разрядами. В региональных соревнованиях спортсмен может соревноваться без разряда, но выполнить определённые критерии и претендовать на получение разряда для дальнейшего профессионального роста. То есть, по сути, одна категория. В CWSA гораздо больше категорий: «про», «полупро», «любители» и так далее.

– То есть сборная России – это те, кто указан на сайте федерации?

– Да, но команда больше, чем на сайте. Спортсмены на сайте – это те, кто прислал в федерацию анкету и фотографию. А так в сборную команду входят около 20 спортсменов, информация размещена на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

– На днях проходил Kalinka Wakesurf Cup, который был отборочным на чемпионат мира. Состав уже сформирован? Если нет, то по какому принципу будет формироваться и сколько человек поедет?

– Точный ответ на этот вопрос будет понятен после проведения всех этапов. В этом году, чтобы попасть на чемпионат мира, спортсмены должны посетить два чемпионата уровня Gold и попасть в топ-10 мирового рейтинга.

– Понятно ли, сколько в целом у нас квот на чемпионат мира?

– Пока ещё рано говорить, сколько человек отберётся на мир. Но спортсмены всего мира борются за эту возможность. Посмотрим.

«Хотим показать миру, что мы из России!»

– Сборная по вейксерфингу – одна из немногих, способных выступать под российским флагом и на награждении услышать гимн. Ожидаете ли медалей на ЧМ и вообще какие перспективы у нашей команды?

– Конечно! Мы хотим победить и показать миру, что мы из России! Ещё раз повторюсь, наши спортсмены среди мировых лидеров и по уровню тренировочной подготовки, и по трюкам. Второе-третье места у нас будут однозначно, но мы очень надеемся на то, что будут медали и за первые места. Скорее, мы даже не надеемся, а уверены, что наши спортсмены займут лидирующие позиции. Но, мне кажется, все ограничения и в том числе проведение турнира онлайн немного расслабляют спортсмена. Совсем другое дело, когда он находится внутри соревновательного процесса. Но, с другой стороны, онлайн снимает напряжение, помогает показать свою лучшую сторону. Так что всё зависит от настроя спортсмена. Мы верим в золото!

– Вы говорили, что в России сейчас по-прежнему проходят международные турниры по вейксёрфингу. Иностранцы не отказываются приезжать?

– Тут ограничения есть. Например, в Kalinka Wakesurf Cup приняли участие спортсмены только из России и Беларуси. Ещё один турнир, в котором будут участвовать не только россияне, пройдёт скоро в Волгограде. А в сентябре мы бы хотели провести ещё один турнир совместно с CWSA. Мы прорабатываем вопрос о допуске спортсменов из Армении, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Приведу пример из сап-сёрфинга: у нас в августе планируется открытый международный турнир, куда мы планируем привезти спортсменов более чем из пяти стран. С вейксёрфингом будет аналогичная ситуация. Российская федерация сёрфинга будет ходатайствовать в разные страны с просьбой направить своих лучших спортсменов.

Приведу ещё пример: в конце июля в поселке Никель будет проходить международное мероприятие по сапу. Туда планировалось пригласить спортсменов из Египта. Из-за возникших сложностей с коммуникацией и доставкой документов спортсмены не успели получить визы. Мы как федерация планируем содействие и подготовку приглашений для иностранных спортсменов, но пойти в посольство или консульство и как-то ускорить процесс получения визы не можем. Такая проблема возникает.

– Вейксёрфинг – это неолимпийский вид спорта. Министерство спорта России как-то помогает развивать его, поддерживает финансово?

– У нас всё так же, как и с олимпийскими видами. Единственное, мы не можем ставить спортсменов на ставки, чтобы они получали зарплату, и не можем командировать спортсмена на соревнования за счёт Российской федерации сёрфинга или региональной федерации. Финансирование подразумевает проведение всероссийских соревнований и чемпионатов России.

– Нет ли проблем с поставками инвентаря: досок, формы из-за ухода компаний с российского рынка или санкций?

– Пока мы с такими проблемами не сталкивались.

– А если речь именно об олимпийском сёрфинге, а не только о вейке?