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1 час назад

Японская триатлонистка погибла под колесами автомобиля во время тренировки во Франции

Газета.Ruиещё 2

Японская триатлонистка Цудои Миядзаки погибла на тренировочном сборе во Франции. Об этом сообщает Международный союз триатлонистов.

Японская триатлонистка погибла под колесами автомобиля
Фото: doitsudoitsudoitsudoi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)doitsudoitsudoitsudoi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Трагедия произошла 27 июля. Японка попала под колеса автомобиля во время велосипедной тренировки недалеко от Орлеана.

По данным местной прокуратуры, 25-летняя триатлонистка тренировалась вместе с двумя другими спортсменами сборной Японии. Девушка упала, после чего начала переходить на другую сторону проезжей части и была сбита проезжавшим мимо авто. Несмотря на оперативное вмешательство, Миядзаки скончалась.

Миядзаки являлась чемпионкой Японии 2019 года в возрастной категории до 23 лет.

Ранее жена бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанда в своих соцсетях сообщила о смерти нерожденного ребенка.

Кейт и Рио поженились в 2019 году. Этот брак стал для бывшего футболиста вторым. Первая жена скончалась после непродолжительной борьбы с раком. Во втором браке у Фердинанда родился сын Кри.

Летние виды спорта,Манчестер Юнайтед,
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