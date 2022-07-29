Японская триатлонистка погибла под колесами автомобиля

Японская триатлонистка Цудои Миядзаки погибла на тренировочном сборе во Франции. Об этом сообщает Международный союз триатлонистов.

Фото: doitsudoitsudoitsudoi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) doitsudoitsudoitsudoi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Трагедия произошла 27 июля. Японка попала под колеса автомобиля во время велосипедной тренировки недалеко от Орлеана.

По данным местной прокуратуры, 25-летняя триатлонистка тренировалась вместе с двумя другими спортсменами сборной Японии. Девушка упала, после чего начала переходить на другую сторону проезжей части и была сбита проезжавшим мимо авто. Несмотря на оперативное вмешательство, Миядзаки скончалась.

Миядзаки являлась чемпионкой Японии 2019 года в возрастной категории до 23 лет.

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