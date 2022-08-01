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2 часа назад

Сборная России по прыжкам на батуте выступит на турнире в Китае

ТАССиещё 2

Сборная России по прыжкам на батуте в конце года примет участие в сборе и соревнованиях в Китае. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Сборная России по прыжкам на батуте выступит на турнире в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В декабре планируем сборы с командой Китая, договор уже есть, - сказал Макаров. - Мы хотели провести совместные онлайн-соревнования, но, к сожалению, у них нехорошая ситуация с ковидом. Главные лица, которые должны были выступать, заболели. В конце года планируем провести в Китае совместный сбор и соревнования, в которых примут участие взрослая и юношеская команды. Ориентировочно все пройдет конце ноября - декабре. Точные даты будут зависеть от эпидемиологической ситуации".

Международная федерация гимнастики (FIG) 7 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Летние виды спорта,Николай Макаров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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