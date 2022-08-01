Олимпийский чемпион Илья Захаров дал совет российским прыгунам в воду

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, как российским прыгунам в воду конкурировать на равных со спортсменами из Китая.
Он отметил, что главное - не думать о том, что наши спортсмены не могут выступать лучше, чем китайцы.
"Мне кажется, мы незаметно привыкли к мысли, что не можем быть лучше, чем они. А это ненормально. Мы что, не способны выполнять такие же сложные прыжки? Можем. Не умеем входить в воду без брызг? Еще вопрос, у кого это получается лучше. А значит, надо просто тренироваться, готовить себя к сложности, риску, большим нагрузкам. И к тому, что не все получится сразу", - рассказал Захаров RT.
Он отметил, что в нашей стране нет такого большого числа занимающихся и возможности полностью менять состав перед каждой Олимпиадой. Также Захаров отметил, что в его время требования к спортсменам были намного выше. Сейчас же многие не ставят перед собой высочайших целей.