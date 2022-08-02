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59 минут назад

Гимнастки Аверины ответили, выступят ли они на Олимпиаде-2024 в Париже

Газета.Ru

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины ответили на вопрос подписчика в социальных сетях, примут ли они участие на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже (Франция).

Гимнастки Аверины ответили на вопрос об участии в Олимпиаде-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы живем сегодняшним днем и никогда не загадываем, что будет дальше. А что будет дальше… Время покажет», — ответили Аверины.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключили россиян из состава участников международных соревнований.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Аверины и другие российские гимнастки не примут участие в турнире в Барселоне.

Летние виды спорта,Дина Аверина,
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