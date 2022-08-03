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1 час назад

Винер захотела вернуть спорт как в СССР

Lenta.ru

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась об изменениях в законодательстве в области физической культуры и спорта, чтобы избежать оттока спортсменов за рубеж. Ее слова приводит ТАСС.

Винер захотела вернуть спорт «как в СССР»
Фото: ТАССТАСС

«Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают. Это что такое, что за саботаж? Я простой линейный тренер, я могу говорить правду», — заявила Винер.

Она захотела сохранить подрастающих российских атлетов на родине.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение разработать законопроект, обеспечивающий гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. Он должен вступить в силу с января 2023 года.

Летние виды спорта,Ирина Винер,Владимир Путин,
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