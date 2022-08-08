Седова раскритиковала РУСАДА за организацию допинг-контроля

— Кубок России в кармане, а вот улететь домой не так и просто. Антидопинговая служба, которая приехала для взятия проб участников полумарафона, ждала нас на финише марафонской дистанции. Естественно, никого из участников в стартовом городке уже не было (жара на улице, все голодные).



Все официальные процедуры призеры посетили, ни к кому офицеры не подходили. Где логика, спросите вы, вот и я не понимаю.



Меня «выцепили» из «Шашлыкофф». Из обеда во мне был салат и 0,5 темного пива. Вылет был через 3,5 часа. Естественно, вещи не собраны, в душ сходить не успела. Попросила офицеров взять пробу на месте, но на меня почти наорали, позвонили главному и сказали, что я отказываюсь сдавать контроль. Нормальная ситуация? Нет!



Но суть такова: спортсмен всегда виноват. Даже если само РУСАДА допустило промах и не уведомило спортсмена после финиша или хотя бы на награждении.



Закончилось всё успешно, контроль сдала, вещи запихала в спешке в рюкзак и успела забежать в душ. Только голодная.



И самый сок: приезжаю в аэропорт, иду к табло и в этот момент пишут, что рейс на два часа задержан, — написала Седова в своем Telegram канале.