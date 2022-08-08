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42 минуты назад

Бегунья Седова раскритиковала РУСАДА за организацию допинг-контроля после соревнования

Матч ТВиещё 1

Российская бегунья Елена Седова высказала недовольство работой офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на международном марафоне «Европа Азия» на дистанции 21 километр, где она стала первой.

Седова раскритиковала РУСАДА за организацию допинг-контроля
Фото: cska.rucska.ru

— Кубок России в кармане, а вот улететь домой не так и просто. Антидопинговая служба, которая приехала для взятия проб участников полумарафона, ждала нас на финише марафонской дистанции. Естественно, никого из участников в стартовом городке уже не было (жара на улице, все голодные).

Все официальные процедуры призеры посетили, ни к кому офицеры не подходили. Где логика, спросите вы, вот и я не понимаю.

Меня «выцепили» из «Шашлыкофф». Из обеда во мне был салат и 0,5 темного пива. Вылет был через 3,5 часа. Естественно, вещи не собраны, в душ сходить не успела. Попросила офицеров взять пробу на месте, но на меня почти наорали, позвонили главному и сказали, что я отказываюсь сдавать контроль. Нормальная ситуация? Нет!

Но суть такова: спортсмен всегда виноват. Даже если само РУСАДА допустило промах и не уведомило спортсмена после финиша или хотя бы на награждении.

Закончилось всё успешно, контроль сдала, вещи запихала в спешке в рюкзак и успела забежать в душ. Только голодная.

И самый сок: приезжаю в аэропорт, иду к табло и в этот момент пишут, что рейс на два часа задержан, — написала Седова в своем Telegram канале.

Летние виды спорта,
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