16-летняя пловчиха одержала историческую победу на ЧЕ

Боснийская пловчиха Лана Пудар одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме (Италия), установив историческое достижении для своей страны. Она взяла вторую для себя и для Боснии и Герцеговины медаль чемпионатов Европы. Отметим, что спортсменке всего 16 лет.