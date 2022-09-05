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11 часов назад

Чемпионка Позднякова решила развестись с уехавшим в США мужем

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по фехтованию, дочь главы Олимпийского комитета России София Лоханова (Позднякова, - прим. ред.) разводится с мужем, фехтовальщиком Константином Лохановым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Позднякова решила развестись с уехавшим в США мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной стал отъезд супруга. Лоханов уехал в США еще несколько месяцев назад и не планирует возвращаться. Информацию подтвердил отец спортсменки Станислав Поздняков.

«Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов», — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».

Как стало известно, Лоханова прооперировали после серьезной травмы и посоветовали завершить карьеру. Однако спортсмен решил заняться тренерской работой и не поставив в известность кого либо в Федерации фехтования России, принял решение уехать в США. Туда же он звал и супругу, однако София отказалась и осталась в России. Продолжительное время она пыталась уговорить Константина вернуться на родину, в итоге решила подать на развод. Его могут оформить юридически в ближайшее время.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,
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