Позднякова решила развестись с уехавшим в США мужем

Олимпийская чемпионка по фехтованию, дочь главы Олимпийского комитета России София Лоханова (Позднякова, - прим. ред.) разводится с мужем, фехтовальщиком Константином Лохановым. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Причиной стал отъезд супруга. Лоханов уехал в США еще несколько месяцев назад и не планирует возвращаться. Информацию подтвердил отец спортсменки Станислав Поздняков.
«Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов», — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».
Как стало известно, Лоханова прооперировали после серьезной травмы и посоветовали завершить карьеру. Однако спортсмен решил заняться тренерской работой и не поставив в известность кого либо в Федерации фехтования России, принял решение уехать в США. Туда же он звал и супругу, однако София отказалась и осталась в России. Продолжительное время она пыталась уговорить Константина вернуться на родину, в итоге решила подать на развод. Его могут оформить юридически в ближайшее время.