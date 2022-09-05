Позднякова решила развестись с уехавшим в США мужем

Как стало известно, Лоханова прооперировали после серьезной травмы и посоветовали завершить карьеру. Однако спортсмен решил заняться тренерской работой и не поставив в известность кого либо в Федерации фехтования России, принял решение уехать в США. Туда же он звал и супругу, однако София отказалась и осталась в России. Продолжительное время она пыталась уговорить Константина вернуться на родину, в итоге решила подать на развод. Его могут оформить юридически в ближайшее время.