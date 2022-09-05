Уехавший в США саблист исключен из состава сборной России

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров по фехтованию на саблях Константин Лоханов, уехавший в США, исключен из состава сборной России и снят со ставки в Федеральном государственном учреждении "Центр спортивной подготовки сборных команд России" (ФГБУ ЦСП). Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
Ранее "Матч ТВ" сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова приняла решение развестись со своим супругом Лохановым. Уроженец Казахстана Лоханов уехал в США, где в настоящее время пытается найти работу тренера.
"Лоханов исключен из сборной, из ЦСКА, а также снят со ставки ФГБУ ЦСП сразу после отъезда в США", - сказал Мамедов.