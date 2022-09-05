Уехавший в США саблист исключен из состава сборной России

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров по фехтованию на саблях Константин Лоханов, уехавший в США, исключен из состава сборной России и снят со ставки в Федеральном государственном учреждении "Центр спортивной подготовки сборных команд России" (ФГБУ ЦСП). Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.