Министр спорта РФ рассказал о попытках вернуть россиян на Олимпиаду

«Мы надеемся, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх и, соответственно, для начала - в квалификационных отборочных соревнованиях. И максимально возможное делаем, наши федерации, представители в международных федерациях. С уверенностью сейчас сказать, что эту задачу решим, сложно, но тем не менее у спортсменов всегда до последнего момента остается надежда так же, как и у, я надеюсь, организаторов международных федераций», - цитирует министра РИА Новости.