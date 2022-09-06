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1 час назад

Министр спорта РФ рассказал о попытках вернуть россиян на Олимпиаду

ТК «Звезда»

Россия делает все возможное, чтобы ее атлеты выступили на следующих Олимпийских играх. С таким заявлением на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его мнению, сложно сказать, удастся ли решить эту задачу.

Министр спорта РФ рассказал о попытках вернуть россиян на Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы надеемся, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх и, соответственно, для начала - в квалификационных отборочных соревнованиях. И максимально возможное делаем, наши федерации, представители в международных федерациях. С уверенностью сейчас сказать, что эту задачу решим, сложно, но тем не менее у спортсменов всегда до последнего момента остается надежда так же, как и у, я надеюсь, организаторов международных федераций», - цитирует министра РИА Новости.

Матыцин уверен, что без россиян любые соревнования утратят свою зрелищность и яркость. Кроме того, пострадает знаменитое олимпийское единство, так как будут нарушены его базовые принципы.

Ранее Матыцин заявил, что Россия выступает принципиально против политизации спорта и дискриминации атлетов по политическим мотивам. Российские спортсмены оказались под санкциями и были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с пятого по восьмое сентября. На форуме запланировано более 90 деловых мероприятий. Ожидаются свыше 330 спикеров и модераторов.

Летние виды спорта,Олег Матыцин,
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