МОК принял решение по российским спортсменам

«Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности», — заявил директор по коммуникациям МОК МаркМарк Адамс.