Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
6 часов назад

Клишина высказалась о возможном завершении карьеры

Lenta.ru

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась о возможном завершении карьеры. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Клишина высказалась о возможном завершении карьеры
Фото: ТАССТАСС

Спортсменка допустила, что больше не выйдет в соревновательный сектор.

«Я всегда знала, что, когда этот момент настанет, я не буду скучать по спорту. У меня получилась длинная карьера на высоком уровне. <...> У меня нет недосказанности или грусти от нереализованности», — заявила она.

28 июня Клишина стала мамой. 31-летняя легкоатлетка разместила снимок с новорожденным сыном на руках. «Добро пожаловать в мир», — написала она под фото.

Клишина с 2013 года живет и тренируется в США. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

Летние виды спорта,Дарья Клишина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители