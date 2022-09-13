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1 час назад

Жителям России и Белоруссии запретили участие в Бостонском марафоне

Газета.Ruиещё 1

Бегуны, проживающие в России и Белоруссии, не будут допущены к участию в Бостонском марафоне, сообщает официальный сайт Бостонской атлетической ассоциации.

Россиян не допустили к участию в Бостонском марафоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

127-й легкоатлетический марафон пройдет в Бостоне в апреле 2023 года.

Организаторы забега отметили, что люди, которые являются гражданами России и Белоруссии, но не проживают на территории двух стран на постоянной основе, смогут выйти на старт, но исключительно в нейтральном статусе.

В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) временно лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в ассоциации на фоне допинг-скандала. После этого легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только после получения статуса нейтрального от World Athletics.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что готова в суде отстаивать свое право выступить на летних Играх-2024 в Париже.

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,
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