Российский пловец высказался об отстранении от международных турниров

«До момента, чтобы опустить руки, еще не дошло, да и, думаю, не дойдет. Я не тот человек, который опускает руки. Не могу сказать, что сейчас середина моего пути, все только началось», — заявил спортсмен. Он также выразил надежду на скорое возвращение на международную арену.