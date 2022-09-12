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1 час назад

Российский пловец-чемпион высказался об отстранении от международных турниров

Lenta.ruиещё 1

Российский пловец, многократный победитель чемпионатов мира и Европы, двукратный олимпийский призер Климент Колесников высказался об отстранении от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат.com».

Российский пловец высказался об отстранении от международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До момента, чтобы опустить руки, еще не дошло, да и, думаю, не дойдет. Я не тот человек, который опускает руки. Не могу сказать, что сейчас середина моего пути, все только началось», — заявил спортсмен. Он также выразил надежду на скорое возвращение на международную арену.

В апреле Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Россию также лишили права проведения крупных международных соревнований. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Климент Колесников,
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