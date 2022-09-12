Призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио вручили госнаграды

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил государственные награды призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, их тренерам и другим специалистам. Церемония награждения прошла в понедельник в здании Минспорта РФ в Москве.

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"Хочу поблагодарить вас за труд. Надеюсь, вы и ваши воспитанники еще не раз порадуете нас своими победами", - сказал Матыцин.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и ее тренер Светлана Абрамова, главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, олимпийская чемпионка 2016 года и серебряный призер Игр в Токио по гандболу Анна Сень. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Звание заслуженного тренера России было присвоено первому тренеру олимпийской чемпионки Пекина фигуристки Анны Щербаковой Оксане Булычевой. Всего государственные награды вручили 43 спортсменам и тренерам.