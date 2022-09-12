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1 час назад

Призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио вручили государственные награды

ТАСС

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил государственные награды призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, их тренерам и другим специалистам. Церемония награждения прошла в понедельник в здании Минспорта РФ в Москве.

Призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио вручили госнаграды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу поблагодарить вас за труд. Надеюсь, вы и ваши воспитанники еще не раз порадуете нас своими победами", - сказал Матыцин.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и ее тренер Светлана Абрамова, главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, олимпийская чемпионка 2016 года и серебряный призер Игр в Токио по гандболу Анна Сень. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Звание заслуженного тренера России было присвоено первому тренеру олимпийской чемпионки Пекина фигуристки Анны Щербаковой Оксане Булычевой. Всего государственные награды вручили 43 спортсменам и тренерам.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, из-за пандемии состязания перенесли на год. Игры проходили с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года, из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года.

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