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16 минут назад

Каратисты отравились на спортбазе в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

Семь человек, в том числе пятеро подростков-каратистов, отравились во время сборов на спортивной базе под Дмитровом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Подмосковье массово отравились каратисты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям издания, спортсмены почувствовали себя плохо после приема пищи в столовой в подмосковной деревне Парамоново. Среди пострадавших оказались члены сборной России и победители первенства страны по карате.

Отравившихся доставили в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили. Предварительно, причиной ухудшения состояния каратистов могли стать испорченные продукты.

В конце августа в подмосковном Видном проходило первенство России по каратэ. В нем принимали участие некоторые из отравившихся спортсменов, пишет Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске семья из четверых человек отравилась неизвестным веществом.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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