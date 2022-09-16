Украинские дзюдоисты бойкотируют ЧМ в случае допуска россиян

«У меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо (IJF) все же заявит под нейтральным флагом команду России, как это было на турнире Grand Slam в Улан-Баторе. Если окончательное решение IJF будет таким, мы бойкотируем этот чемпионат», — сказано в заявлении президента ФДУ Михаила Кошляка.