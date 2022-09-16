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2 часа назад

Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира в случае допуска россиян

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Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира-2022 в Ташкенте в случае допуска российский спортсменов до турнира. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо Украины (ФДУ).

Украинские дзюдоисты бойкотируют ЧМ в случае допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо (IJF) все же заявит под нейтральным флагом команду России, как это было на турнире Grand Slam в Улан-Баторе. Если окончательное решение IJF будет таким, мы бойкотируем этот чемпионат», — сказано в заявлении президента ФДУ Михаила Кошляка.

13 сентября стало известно, что украинские самбисты не выступят на чемпионате Европы из-за допуска российских спортсменов. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что ему жаль, что такая сильная команда, как сборная Украины, отказалась от участия на чемпионате Европы.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Сергей Елисеев,
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