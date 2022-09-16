Российские самбисты завоевали 16 медалей в первый день ЧЕ

Сборная России завоевала 16 наград в первый день чемпионата Европы по самбо. Соревнования проходили в четверг в сербском Нови-Саде.

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Победителями соревнований среди юниоров стали российские самбисты Рамазан Коблев (весовая категория до 53 кг), Расул Наш (до 64 кг), Владимир Логинов (до 71 кг), Тимур Городов (до 79 кг), Андрей Олефир (до 98 кг), серебряную награду завоевал Юрий Малерян (свыше 98 кг), бронзовые - Ахмад Яхъяев (до 58 кг) и Иван Емельяненко (до 88 кг). Среди девушек победу в соревнованиях одержали Валерия Шубчик (до 47 кг), Алена Алехина (до 50 кг), Анастасия Трофимова (до 54 кг), Мария Ворошилова (до 59 кг), Дарья Бараненкова (до 65 кг), Диана Гамидова (до 72 кг), София Стойчева (до 80 кг) и Олеся Ткаченко (свыше 80 кг).

Несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах, самбисты из этих стран продолжают выступать на международных соревнованиях. Согласно резолюции Международной федерации самбо (FIAS) от 3 марта 2022 года, российские и белорусские самбисты будут выступать на международных стартах под флагом и гимном организации. В июле 2021 года FIAS получила полноценное признание МОК. Из-за допуска россиян и белорусов на чемпионат Европы с турнира снялась сборная Украины.

Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы, имея на своем счету 13 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. На втором месте располагается команда Молдавии (1-3-6). Тройку лучших замыкает сборная Армении (1-2-1).