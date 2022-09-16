Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Российские самбисты завоевали 16 медалей в первый день чемпионата Европы

иещё 1

Сборная России завоевала 16 наград в первый день чемпионата Европы по самбо. Соревнования проходили в четверг в сербском Нови-Саде.

Российские самбисты завоевали 16 медалей в первый день ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победителями соревнований среди юниоров стали российские самбисты Рамазан Коблев (весовая категория до 53 кг), Расул Наш (до 64 кг), Владимир Логинов (до 71 кг), Тимур Городов (до 79 кг), Андрей Олефир (до 98 кг), серебряную награду завоевал Юрий Малерян (свыше 98 кг), бронзовые - Ахмад Яхъяев (до 58 кг) и Иван Емельяненко (до 88 кг). Среди девушек победу в соревнованиях одержали Валерия Шубчик (до 47 кг), Алена Алехина (до 50 кг), Анастасия Трофимова (до 54 кг), Мария Ворошилова (до 59 кг), Дарья Бараненкова (до 65 кг), Диана Гамидова (до 72 кг), София Стойчева (до 80 кг) и Олеся Ткаченко (свыше 80 кг).

Несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах, самбисты из этих стран продолжают выступать на международных соревнованиях. Согласно резолюции Международной федерации самбо (FIAS) от 3 марта 2022 года, российские и белорусские самбисты будут выступать на международных стартах под флагом и гимном организации. В июле 2021 года FIAS получила полноценное признание МОК. Из-за допуска россиян и белорусов на чемпионат Европы с турнира снялась сборная Украины.

Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы, имея на своем счету 13 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. На втором месте располагается команда Молдавии (1-3-6). Тройку лучших замыкает сборная Армении (1-2-1).

Чемпионат Европы завершится 18 сентября. Всего на турнире будет разыгран 51 комплект наград: 21 разыграют взрослые, 16 - спортсмены возрастом от 16 до 18 лет, оставшиеся - юниоры (от 14 до 16 лет). В соревнованиях принимают участие спортсмены из 27 стран.

Летние виды спорта,Мария Ворошилова,Алена Алехина,Анастасия Трофимова,Владимир Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители