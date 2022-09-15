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3 часа назад

Лайшев — о четверном акселе Малинина: российская школа показывает миру: мы — красавчики

Чемпионат.comиещё 6

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в ходе произвольной программы на турнире серии «челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Лайшев — о четверном акселе Малинина: российская школа показывает миру: мы — красавчики
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хочется поздравить Илью с выполнением такого красивого четверного акселя и пожелать ему дальнейших успехов в карьере. Конечно, абсолютно точно, это новая глава в истории фигурного катания. Это говорит о том, что советская, российская школа фигурного катания показывает всему миру, какие мы красавчики», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Летние виды спорта,Андрей Ирха,Ренат Лайшев,
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