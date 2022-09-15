Лайшев — о четверном акселе Малинина: российская школа показывает миру: мы — красавчики

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в ходе произво льной програ ммы на турнире серии «челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

«Хочется поздравить Илью с выполнением такого красивого четверного акселя и пожелать ему дальнейших успехов в карьере. Конечно, абсолютно точно, это новая глава в истории фигурного катания. Это говорит о том, что советская, российская школа фигурного катания показывает всему миру, какие мы красавчики», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.