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2 часа назад

Глава МОК пообещал решить проблему с отстранением российских спортсменов

Lenta.ru

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал спортсменам решить проблему с отстранением российских атлетов. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) фехтовальщица Софья Великая, слова которой приводит РИА Новости.

Глава МОК пообещал решить проблему с отстранением россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Великая рассказала, что во время конференц-холла с главой МОК удалось обсудить сложности из-за недопуска россиян до международных турниров.

«Бах ответил, что для них это дилемма, потому что им тяжело было нас отстранять. В дальнейшем они будут решать, как быть с этой дилеммой», — поделилась она.

6 сентября на санкции в отношении российских спортсменов отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал защищать интересы отечественных атлетов, в том числе в контактах с МОК.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, команды и спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние виды спорта,Томас Бах,Софья Великая,Дмитрий Песков,
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