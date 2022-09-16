В США допустили возвращение России в мировой спорт

Руководитель Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс высказалась о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает Reuters.

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По информации «Профиля», функционер заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже обращался в другие спортивные организации, чтобы узнать о потенциальном участии россиян в крупных соревнованиях.

При этом Лайонс добавила, что у стран неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены из России вернулись, однако стоит определить сроки этого процесса.