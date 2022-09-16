Благотворительный забег «Самое время жить»

«Сотням тысяч людей по всей стране, столкнувшимся с раком крови, нужна помощь. Каждый день. Фонд борьбы с лейкемией проводит первый забег «Самое время жить». Участники смогут провести таким образом корпоратив или семейный выходной: с удовольствием и пользой. А вырученные средства будут направлены на то, чтобы наши подопечные, реальные люди из разных уголков нашей большой страны, получили шанс вернуться к обычной жизни, к таким же корпоративам и праздникам, которые им сейчас недоступны. С другой стороны, перед нами более глобальная задача — изменить отношение общества к поддержке взрослых и к самой идее осознанной благотворительности», — прокомментировала Aнуш Овсепян, руководитель Фонда борьбы с лейкемией.