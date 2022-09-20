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19 минут назад

Россияне не смогут принять участие в чемпионате мира по вейксерфингу в США

ТАССиещё 2

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по вейксерфингу из-за давления спонсоров на международную федерацию. Об этом ТАСС сообщил во вторник президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин.

Россиян не пустят на чемпионат мира по вейксерфингу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17 сентября генеральный директор Российской федерации серфинга Ольга Зайцева рассказала ТАСС, что выступление российских спортсменов на чемпионате мира по вейксерфингу находится под вопросом.

"Ситуация простая - несмотря на то что сама международная ассоциация нас допускает, ее президент Джон Шилдс был в России, основной спонсор чемпионата мира компания "Центурион голд" включила шантаж - если будут россияне, то денег не дадим. Поэтому мы не поедем", - сказал Вдовин.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Серфинг впервые был представлен в программе Олимпиад в Токио в 2021 году. Международные соревнования по серфингу проводятся под эгидой Международной ассоциации серфинга (ISA). Вейксерфинг не является олимпийским видом спорта, турниры по вейксерфингу проходят под эгидой Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA). Чемпионат мира по вейксерфингу пройдет в США с 6 по 8 октября.

Летние виды спорта,Ольга Зайцева,
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