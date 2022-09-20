Россиян не пустят на чемпионат мира по вейксерфингу

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по вейксерфингу из-за давления спонсоров на международную федерацию. Об этом ТАСС сообщил во вторник президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин.

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17 сентября генеральный директор Российской федерации серфинга Ольга Зайцева рассказала ТАСС, что выступление российских спортсменов на чемпионате мира по вейксерфингу находится под вопросом.

"Ситуация простая - несмотря на то что сама международная ассоциация нас допускает, ее президент Джон Шилдс был в России, основной спонсор чемпионата мира компания "Центурион голд" включила шантаж - если будут россияне, то денег не дадим. Поэтому мы не поедем", - сказал Вдовин.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.